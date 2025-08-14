تمهيدا لرؤية 2030، نيسان تطلق سيارتها الهجينة

سيارات نيسان، طرحت نيسان سيارتها الهجينة بمواصفات كهربائية بالأسواق الصينية، قابلة للشحن (plug-in hybrid) سيتم إنتاجها محليًا بالتعاون مع شركة دونجفنج.

تتميز سيارات نيسان بنظام دفع هجين بدلًا من نظام كهربائي بالكامل لتكون سيارة صديقة للبيئة ضمن رؤية 2030، وحصل الجزء السفلي من مصابيح إل إي دي (LED) الأمامية، على سبيل المثال، قد تم إعادة تشكيله ليتوافق بشكل أوثق مع تصميم شبكة نيسان V-Motion. من الجانب، تتميز إن6 بتصميم أكثر حدة وسطح مُعدّل قليلًا للهيكل. وتحتفظ بمقابض الأبواب المُتساوية مع الهيكل، والتي أصبحت ميزة شائعة في تصميم السيارات الكهربائية والهجينة الحديثة.

من الخلف، تكون الاختلافات أكثر وضوحًا. فالمصابيح الخلفية التي تمتد على كامل العرض تتميز بتصميم أبسط، ويأخذ المصد الخلفي شكلًا أكثر تقليدية، مع إخفاء أنبوب العادم بعناية. ومثل إن7، من المُتوقع أن تتميز إن 6 بشعارات نيسان مُضيئة في كل من الأمام والخلف.

من حيث الحجم، يبلغ طول إن6 483.1 سم، وعرضها 188.5 سم، وارتفاعها 149.1 سم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 281.5 سم. وهذا يعني أنها أصغر قليلًا من إن7 التي تستفيد من 10 سم إضافية بين المحاور، مما يمنحها مساحة داخلية أكبر قليلًا. ومع ذلك، تُضع هذه الأبعاد إن6 في نفس الفئة الحجمية العامة لسيارة نيسان ماكسيما (Nissan Maxima) التي توقف إنتاجها.

زودت سيارات نيسان بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر، يُولد قوة تبلغ 95 حصانًا. ويقترن هذا المحرك بمحرك كهربائي واحد يُنتج 87 حصانًا، مما يؤدي إلى إجمالي قوة مُجمعة تبلغ 208 حصانًا. ومثل أحدث أنظمة e-Power من نيسان، من المُرجح أن يتولى المحرك الكهربائي جميع مهام القيادة، مع استمداد طاقته من بطارية من فوسفات حديد الليثيوم، على الرغم من أن سعتها الدقيقة لم يتم الكشف عنها بعد.

يمنح السائق تجربة قيادة سلسة وهادئة

إن النظام الهجين القابل للشحن هذا يمنح السائق تجربة قيادة سلسة وهادئة مثل السيارة الكهربائية، ولكنه يوفر راحة الاعتماد على البنزين لإعادة شحن البطارية دون الحاجة إلى محطات الشحن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.