سيارات نيسان، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات نيسان، توفير العديد من عروض التخفيضات على أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2025، خلال شهر أغسطس، وبلغ حجم التخفيضات نحو 100 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات نيسان، كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة التي فرضت على أسعار سيارات نيسان سنترا خلال شهر أغسطس ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى إلى نحو 888 ألف جنيه



مواصفات سيارات نيسان سنترا



حصلت سيارات نيسان سنترا، علي محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.



وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



مواصفات وسائل الامن والسلامة نيسان سنترا

عدد 2 وسادة هوائية

وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

– برنامج تدعيم الفرامل BA

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– مصابيح امامية حساسة للإضاءة

– مصابيح أمامية وخلفية led

