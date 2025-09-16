الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
دولة أفريقية تنافس الكويت وعمان على استضافة كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تستعد رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، للإعلان عن البلد المستضيف لنهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025، والمقرر أن يجري بين فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بداية العام 2026.

وسيجمع نهائي كأس السوبر الفرنسي الذي يسمى أيضا "كأس الأبطال" بين باريس سان جيرمان بطل الدوري وصاحب الكأس مع أولمبيك مارسيليا وصيف بطل الدوري، وهي مباراة سيبحث فيها الفريق الباريسي عن الحفاظ على اللقب فيما يطمح مارسيليا إلى إحراز أول ألقابه في العام الجديد ووضع حد لسيطرة باريس على المسابقة.

كوت ديفوار تنافس الكويت وعمان على استضافة السوبر الفرنسي 

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" (l'équipe) الفرنسية، تلقت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP) ثلاثة عروض رسمية لاستضافة المباراة كان من بينها عرض مفاجئ من كوت ديفوار، التي أبدت اهتمامها بالفعل باحتضان النسخة المقبلة.

وبالإضافة إلى كوت ديفوار التي استضافت في أوائل 2024 كأس أمم أفريقيا، تقدمت كل من الكويت وسلطنة عمان بعرضين رسميين للفوز بإقامة كأس السوبر أو كأس الأبطال لعام 2026، المقرر إقامته في الشتاء المقبل.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة استضافت نهائي نسخة 2023 ـ 2024، والتي فاز فيها باريس سان جيرمان على موناكو (1 ـ0)  بفضل هدف حاسم من عثمان ديمبلي في الوقت بدل الضائع.
 

