تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة ماسيليا، عودة جود بيلينجهام بعد غياب دام شهرين تقريبًا إثر خضوعه لجراحة في الكتف، كما قام المدرب تشابي ألونسو باستدعاء إدواردو كامافينجا فيما يستمر غياب أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكذلك يغيب البرازيلي عن إندريك عن قائمة ريال مدريد.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، فرانكو ماستانتونو.

 

وستكون هذه أول مباراة من ثماني مباريات لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أيضًا يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد خيرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

 

جدير بالذكر أن ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، ودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي.

 

موعد مباراة ريال مدريد ومارسيليا


تنطلق مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا


تذاع مباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.


ويأتي ريال مدريد من انتصار في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدفين، ويتصدر ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة.

فيما تغلب مارسيليا على لوريان برباعية دون رد في الدوري الفرنسي، ويتواجد بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

