رياضة

موقف سان جيرمان ونانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الفرنسي
ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة، فيتو

 ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الرابعة من عمر البطولة.

ويتواجد باريس سان جيرمان في قمة الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات وجمع 12 نقطة، بفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الثاني والوصافة، فيما يحتل نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد المركز الرابع عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة
2- ليل 10 نقاط
3- موناكو 9 نقاط
4- ليون 9 نقاط
5- ستراسبورج 9 نقاط
6- رين 7 نقاط
7- مارسيليا 6 نقاط
8- لانس 6 نقاط
9- نيس 6 نقاط
10- تولوز 6 نقاط
11- باريس إف سي 6 نقاط
12- أنجييه 5 نقاط
13- لوهافر 3 نقاط
14- نانت 3 نقاط
15- أوكسير 3 نقاط
16- لوريان 3 نقاط
17- بريست نقطة واحدة
18- ميتز نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي


 

