خط هجوم الأهلي يقترب من ٣٠٠ مليون جنيه والمحصلة ٧ أهداف

خط هجوم بملايين الجنيهات تكبدتها خزينة النادي الأهلي، وفي النهاية المحصلة ٧ أهداف فقط بعد مرور ٦ جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ذهب للتعاقد مع زيزو، ومنحه راتبا سنويا يتخطى خمسين مليون جنيه، كما عاد تريزيجيه لصفوف الأهلي، ويحصل على ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه سنويا بالإعلانات، بجانب أشرف بن شرقي ومحمد شريف أصحاب الرواتب التي تقترب من ١٥٠ مليون جنيه.

وفي النهاية الأرقام تتحدث وفقا لما نستعرضه في السطور التالية..

محمد شريف

شارك في 5 مباريات، إحداها كان فيها بديلا بواقع 300 دقيقة، سجل هدفا وحيدا ولم يصنع أي هدف.

زيزو

لعب 8 ماتشات واحد فقط منها كان بديلا، ما بين كأس العالم والدوري وسجل هدفين وصنع 3.

وشارك زيزو في الـ8 مباريات في مراكز مختلفة، ما بين الجناح اليمين واليسار والوسط.



بن شرقي

لعب أشرف بن شرقي 7 مباريات، ما بين كأس العالم والدوري 3 منها كان أساسيا، وشارك أيضا في مراكز مختلفة، ما بين الجناح اليمين والشمال صنع هدفا واحدا فقط.

تريزيجيه

شارك في 8 مباريات بشكل أساسي في مراكز مختلفة، سجل هدفا واحدا فقط، وأهدر ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

