الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا لمواجهة سيراميكا

يدخل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا بعد غد الخميس، وذلك استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

