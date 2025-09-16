نتنياهو أمام المحكمة: العملية العسكرية البرية في غزة مرحلة حاسمة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها "مرحلة حاسمة"، وذلك في شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية.

إسرائيل في موقف حرج

وقال نتنياهو: "لم أطلب جلسات مغلقة لأدرك أن إسرائيل في موقف حرج"، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر رسالة باللغة العربية، أن "الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحماس"، محذرًا سكان غزة من أن المدينة "منطقة قتال خطيرة"، داعيًا إلى إخلائها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد.

350 ألف فلسطيني يغادرون مدينة غزة

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء الإثنين، أي ما يفوق 40 بالمئة من سكانها، فيما يتوقع أن تتواصل موجات النزوح مع تقدم المناورة البرية.

وأكد مسئولون إسرائيليون لشبكة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدخول البري بدأ بالفعل، موضحين أن الاجتياح سيكون "مدبرًا" في مراحله الأولى.

تحرك دبابات إسرائيلية في شارع الجلاء

وشهدت الليلة الماضية قصفًا مكثفًا على عدة أحياء في غزة، بينها الشيخ رضوان والكرامة وتل الهوى، فيما تحدث فلسطينيون عن تحرك دبابات إسرائيلية في شارع الجلاء وسط المدينة.

