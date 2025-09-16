الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الصناعات الغذائية: المنتجات المصرية تغزو الأسواق الأوروبية وسط منافسة شرسة

المهندس أحمد العيوطي،
قال المهندس أحمد العيوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن السوق الأوروبي يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للمنتجات الغذائية المصرية، موضحا أن القرب الجغرافي لمصر من أوروبا إلى جانب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبرى.

ولفت العيوطي إلى أن التواجد في السوق الأوروبي يمثل شهادة ثقة تعزز فرص التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

جاء ذلك خلال مشاركته  فى  ورشة عمل بعنوان "من المزرعة إلى السوق: خارطة طريق لأسواق الأغذية الزراعية الأوروبية – لوائح سلامة الأغذية الأوروبية والمصرية – مبادئ الاتحاد الأوروبي من المزرعة إلى المائدة"،  والتى تعقد على هامش مشاركة غرفة الصناعات الغذائية في معرض صحارى 2025 

 

 

 

وأشار العيوطي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المصدرين المصريين تتمثل في صرامة المعايير الأوروبية التي لم تعد تقتصر على سلامة الغذاء وسلاسل التتبع، بل امتدت لتشمل قضايا الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية والتوافق مع "الصفقة الخضراء" الأوروبية. 

وأكد أن هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية، حيث يزداد الطلب الأوروبي على المنتجات الصحية والنباتية والتغليف المستدام، وهو ما يمنح الصناعة الغذائية المصرية مجالًا واسعًا للتوسع والنمو وتعزيز تنافسيتها عالميًّا.

