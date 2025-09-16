الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لسكان الصعيد، احذروا هذه الظاهرة الجوية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تلطف الأجواء في الظل وليلا تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2: 4 درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40
 

تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلله امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

