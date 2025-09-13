السبت 13 سبتمبر 2025
أخبار مصر

عودة ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة، تحذير من طقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس غدا السبت

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلًا  على أغلب الأنحاء.


كما توقعت أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2 إلى 4 درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41
 
وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

