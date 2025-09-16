رئيس صرف صحي الإسكندرية يشارك في ورشة عمل التحول الرقمي

شارك اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في فعاليات الحدث السابع الخاص بأمن المعلومات وتأمين البيانات، والذي نظمته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وذلك بمشاركة ممثلي عشر شركات تابعة شملت: "شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، شركة مياه الإسكندرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل من دمياط، المنوفية، بني سويف، البحيرة، الجيزة، سوهاج، ومطروح.

التحول الرقمي بشركات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

جاءت الورشة في إطار اهتمام الشركة القابضة بتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير أنظمة الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال، وقد أقيمت فعالياتها برعاية مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وخلال الجلسات، تم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال التحول الرقمي بالشركات التابعة، إلى جانب عرض أحدث الحلول التقنية لتأمين البيانات وتكامل الأنظمة التشغيلية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن مشاركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مثل هذه الفعاليات يعكس حرصها الدائم على مواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لضمان تحسين مستوى الخدمات، وتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.

وأضاف أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بخطوات جادة نحو التحول الرقمي، شملت تطوير أنظمة المراقبة والتحكم بالمحطات، وتفعيل المنصة الرقمية لاستقبال الشكاوى ومتابعة تنفيذها لحظة بلحظة، بجانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الشبكات والمحطات.

وشدد على أن تطبيق أنظمة الأمن السيبراني وتأمين البيانات يمثل حجر الزاوية في تحقيق استدامة المنظومة، وحماية بيانات العملاء والمستخدمين من أي تهديدات أو مخاطر محتملة، وهو ما يتوافق مع توجهات الشركة القابضة لتعزيز كفاءة واستمرارية الأعمال.

واختتم "نافع" تصريحاته بالتأكيد على أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مستمرة في العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، ويعزز من دور الشركة في خدمة المواطن وضمان بيئة صحية آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.