رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد برلماني فرنسي تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد، وفدا من لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة لوران لافون رئيس اللجنة، وذلك لبحث سبل تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الفرنسية في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بجامعة القاهرة

6 مذكرات تفاهم بين جامعة القاهرة وجامعات فرنسية

وأكد رئيس جامعة القاهرة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا في المجالات العلمية والبحثية، مشيرا إلى أن الجامعة عززت خلال الشهور الماضية من تعاونها مع الجامعات الفرنسية، حين رتبت 6 مذكرات تفاهم مع جامعات فرنسية مرموقة، تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة في شهر أبريل الماضي، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الهندسة والطاقة، والمدن الذكية والاستدامة، والآثار، والحضارة الشرقية، كما أسست لبرامج دراسية بشهادات مزدوجة ومشروعات بحثية مشتركة مع جامعات باريس سوربون، وسوربون الجديدة، وأكس مارسيليا، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية.

وأوضح عبد الصادق أن الشراكات الفرنسية مع جامعة القاهرة تتميز بالجدية والفاعلية، لافتًا إلى حرص الجامعة على تنوعها الثقافي والأكاديمي.

وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بجامعة القاهرة

ومن جانبه، أكد لوران لافون، عمق علاقات التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي والتي شهدت نجاحًا كبيرًا خاصة في برنامج الحقوق وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، متطلعًا إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية في مختلف المجالات، ولافتًا إلي أن مجلس الشيوخ الفرنسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الدراسات العليا.

تطوير التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا

كما أكد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا، وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، مما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية المشتركة.

ضم الوفد الفرنسي كلا من كاترين موران -ديسيلي نائب رئيس اللجنة، ولور داركوس، وبياتريس جوسلان، وجاك جروسبيران،، وبيير - انطوان ليفي، والسيدة ماري-بيير مونييه،وماتيو تيوران، رئيس قسم الشئون الثقافية.

وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بجامعة القاهرة

حضر اللقاء، من جامعة القاهرة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور استيفان بريناه المدير الفرنسي لحقوق السوربون بالقاهرة، والدكتورة فاطمة عاشور أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة ومدير مركز الحد من المخاطر سابقًا، والدكتورة علياء سرايا منسق البرنامج الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. طارق الغضبان والدكتورة رضوى مجدي منسقي البرنامج الفرنسي بكلية الحقوق، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بجامعة القاهرة

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية والتقاط الصور المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.