ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عين سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء بعد استقالة فرانسوا بايرو عقب خسارته تصويت الثقة في البرلمان.

الرئيس الفرنسي يعين سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للحكومة

يذكر أن لوكورنو يواجه تحديات كبيرة في إقرار ميزانية العام المقبل وسط انقسامات برلمانية وضغوط لخفض العجز المالي والديون، بينما تطالب قوى سياسية بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يرفضه ماكرون حاليًا.



وفي السياق ذاته أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، اختار سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، وهو خامس شخص يتولى المنصب في أقل من عامين خلال عهده.

وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، قدم استقالته رسميًا إلى ماكرون، في وقت سابق الثلاثاء، عقب خسارته لتصويت الثقة بالبرلمان، الاثنين، بعدما صوّت ضده 364 نائبًا مقابل 194.

وكان لوكورنو (الذي يشغل منصب وزير الجيوش الفرنسي) من أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، بعدما شملت الخيارات الأخرى أمام ماكرون شخصيات من يسار الوسط، أو التكنوقراط.

