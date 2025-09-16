إحصائية غير مسبوقة لـ رياض محرز مع الأهلي السعودي بعد الفوز على ناساف

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز توجه مع فريقه أهلي جدة السعودي حامل اللقب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الثاني على التوالي.

محرز يسجل في انتصار أهلي جدة على ناساف

الساحر الجزائري تمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث في ليلة الفوز على ناساف الأوزبكي، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبهدفه أمام ناساف، عزز رياض محرز من كونه أكثر لاعبي الأهلي تسجيلًا للأهداف عبر تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 أهداف خلال 14 مباراة، كما أنه الأكثر في الإسهام التهديفي بـ 18 إسهامة تهديفية، حيث يملك في رصيده 8 تمريرات حاسمة.

وجاء تألق النجم الجزائري أمام ناساف استمرارًا لتوهج محرز في البطولة القارية، التي حققها ناديه خلال الموسم الماضي، حيث كان تأثير اللاعب واضحًا للغاية، بتسجيله 9 أهداف وتقديمه 8 تمريرات حاسمة.

تلك الحصيلة هي الأعلى لأي لاعب خلال نسخة واحدة بتاريخ البطولة بمختلف أنظمتها منذ عام 2012، وهي الأفضل في تاريخ الأهلي.

الجزائري رياض محرز يبصم على ثالث أهداف الأهلي ويشعل الأجواء 🔥🔥🔥🤩⚽️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الأهلي_ناساف pic.twitter.com/KK7WCYzBQQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025

وعاد محرز ليظهر مجددًا، ليقود الأهلي نحو فوز ملحمي ليحافظ على سلسلة اللا هزيمة لفريقه الخاصة بالبطولة الآسيوية، حيث لم يتجرع أي خسارة بالنسخة الماضية.

مسيرة رياض محرز مع الأهلي السعودي

انتقل محرز إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، وفي موسمه الأول، اكتفى اللاعب بتحقيق المركز الثالث مع فريقه بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، كما ودّع ناديه كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الهزيمة في ثمن النهائي أمام أبها بنتيجة (2-1).

