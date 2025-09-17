نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان والخدمات بالعبور الجديدة

استقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك برفقة مسئولي الجهاز، حيث قام بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الخدمات بالأحياء (15 و16) بالمدينة.

بدأت الجولة بتفقد الحي 16 والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، حيث تابع سيادته أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الأرضيات والحوائط والأسقف، إضافة إلى أعمال الواجهات الخارجية والدهانات، موجهًا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

كما تفقد الحي 15 والذي يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، حيث تابع نائب رئيس الهيئة الموقف التنفيذي للوحدات وأعمال التشطيبات النهائية، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز، وأعمال تنسيق الموقع العام وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة للسكان.

توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان فور الاستلام

كما شملت الجولة متابعة مشروعات الخدمات بالأحياء 15 و16، والتي يجري تنفيذها بالتوازي مع مشروعات الإسكان، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان فور الاستلام، وبما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الأساسية والخدمية وبما يضمن بيئة حضرية متكاملة وخدمات متكاملة تخدم المواطنين فور تسليم الوحدات.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن حضاري ولائق يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.

