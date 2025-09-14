تفاصيل مشروعات المرافق وشبكات البنية التحتية بتوسعات العبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن سير العمل بمشروعات المرافق الرئيسية وشبكات البنية التحتية بمنطقة الأراضي المضافة – القادسية سابقًا (مجاورات الحي ١٧).

وأشار إلى تنفيذ المشروعات الرئيسية لشبكات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة مجاورات الأراضي المضافة، حيث شملت خط المياه المغذي من رافع مياه العبور الجديدة بالعاشر وحتى الخزان الاستراتيجي بمنطقة القادسية بقطر ١٠٠٠ مم، والذي يُعد أحد الخطوط الحيوية لنقل المياه إلى الأراضي المضافة بالمدينة، وخط المياه المغذي من الخزان الاستراتيجي بالقادسية وحتى منطقة الطلائع بطول حوالي ٥ كم وبقطر ١٢٠٠ مم، والمخصص لتغذية التجمعات العمرانية الجديدة، وخط المياه المغذي لمنطقتي الأمل والطلائع بطول حوالي ٥ كم وبقطر ٩٠٠ مم، لزيادة القدرة المائية المخصصة لخدمة التنمية العمرانية بهذه المناطق.



وأشار إلى خطَّي صرف صحي من رافع (١) وحتى رافع (٢)، بقطر ٧٠٠ مم لكل خط، وبطول مسار يقارب ٨ كم، لنقل وتصريف الكميات الواردة ضمن منظومة الصرف الرئيسية، وخطَّي صرف من رافع صرف صحي (٢) وحتى غرفة التهدئة بالعاشر من رمضان بقطر ٧٠٠ مم لكل خط، ضمن منظومة معالجة الصرف، وخط انحدار صرف صحي رئيسي بقطر ١٢٠٠ مم من غرفة التهدئة وحتى محطة صرف العاشر من رمضان وصولًا إلى نقطة المصب، بما يضمن استيعاب كميات الصرف الخاصة بالمناطق المضافة بالمدينة.

ولفت إلى أعمال شبكات المرافق الداخلية (مياه – صرف – ري – فرمة) بمجاورات ٢ و٣ و١٠ بالحي ١٧، حيث شدد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال بجودة عالية تمهيدًا لتسليم الأراضي المرفقة للمواطنين المستحقين في أسرع وقت.

وأوضح رئيس الجهاز أن إجمالي أطوال الخطوط الرئيسية من خطوط المياه والصرف الجاري تنفيذها يزيد عن ٤٦ كيلومترًا لخدمة جميع مناطق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، مما يعكس حجم الإنجاز الكبير في مشروعات البنية التحتية.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية تكثيف الأعمال واستمرار المتابعة اليومية لمواقع التنفيذ، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يعمل بكل طاقته لإنجاز ملف التقنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال تسليم أراضٍ مرفقة وجاهزة للبناء ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، بما يسهم في دعم خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

