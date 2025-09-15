أخبار الاقتصاد اليوم: تباين سعر الدواجن واللحوم بالأسواق، ارتفاع في جرام الذهب وتراجع طفيف للدولار، والبورصة تربح 12 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من التراجع الطفيف بنحو 3 قروش خلال ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.11 جنيه للشراء.

-48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.12 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.12 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.12 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.12 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.12 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

الدولار، فيتو

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.





الضاني يتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الإثنين

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 424 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 396 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 420 جنيها في الأسواق، بارتفاع 50 قرشا عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 391 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.



ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

سعر جرام الذهب ، ارتفعت أسعار الذهب خلال ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، بنحو 50 جنيها، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب اليوم السبت بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4945 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4241 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39560 جنيه.



النفط يواصل ارتفاعه وسط ترقب لتأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية

واصلت أسعار النفط، ارتفاعها اليوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لتأثير الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية، والتي قد تعطل صادرات النفط الخام والوقود، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا نمو الطلب الأمريكي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 67.36 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.6% لتصل إلى 63.07 دولارًا للبرميل.

وشهدت العقود ارتفاعًا بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي، مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، التي تعد واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.

وقال محللون في جيه. بي. مورجان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة: «يشير الهجوم إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية على أسعار النفط»، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ميناء بريمورسك.

وتتزايد الضغوط على روسيا بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، مع ضرورة أن تتصرف أوروبا بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.

البورصة تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين



تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 35165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 43099 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15803 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10868 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14348 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة.

مصر الرابعة عالميًا في تصدير الخضراوات المجمدة المطبوخة بـ 74 مليون دولار



أكد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر حافظت على موقعها المتقدم عالميًا في صادرات الخضروات المجمدة المطبوخة بالبخار أو المسلوقة في الماء أو غير المطبوخة (البند الجمركي 071090)، وذلك خلال عام 2024، بحصة سوقية بلغت 7% من إجمالي صادرات العالم. ووفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومركز التجارة الدولية، فلقد بلغت صادرات مصر من هذا المنتج 74 مليون دولار بكمية 73 ألف طن، لتحتل بذلك المركز الرابع عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية سجلت معدلات نمو متميزة، كالتالى:

معدل النمو السنوي في القيمة (2020–2024): 5%

معدل النمو السنوي في الكمية (2020–2024): 5%

معدل النمو السنوي في القيمة من (2023 إلى 2024): 15%



أكبر 5 أسواق استوردت هذا المنتج من مصر في 2024

روسيا: 11.6 مليون دولار (16%)

الولايات المتحدة: 7.2 مليون دولار (10%)

فلسطين: 7.1 مليون دولار (10%)

السعودية: 6.3 مليون دولار (9%)

الإمارات: 5.3 مليون دولار (7%)



وقال المجلس، إن هذه الأسواق الخمسة تمثل 51% من إجمالي صادرات مصر لهذا المنتج في 2024، مما يعكس ثقة المستوردين في جودة المنتج المصري.



وأكد أن استمرار معدلات النمو يفتح المجال أمام تعزيز الحصة السوقية لمصر عالميًا، والتوسع في أسواق جديدة، بما يدعم مكانة الصادرات الغذائية المصرية على خريطة التجارة الدولية.





تباين سعر الدواجن بالاسواق

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 77 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.