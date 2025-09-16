الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

43.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 43.5 مليار  جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.263 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية.

 وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.693 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.22 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 88.78 % خلال الجلسة.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 35165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 43099 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15803 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

 

 

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10868 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14348 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التداول الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.508 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 35111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 43154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15780 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان إجمالى قيمة التداول بالبورصة إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول داخل المقصورة البورصة المصرية التداول بالبورصة الشركات المتوسطة والصغيرة

مواد متعلقة

500.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

129.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

110.810 مليون ورقة منفذة بالبورصة خلال تداولات الربع الثاني من 2025

774,57 مليون ورقة منفذة بالبورصة خلال تداولات شهر يونيو

126.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم

360.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

85.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين

الأكثر قراءة

بعد 4 أشهر من حكم محكمة النقض، تحرك جديد من دفاع "حبيبة الشماع" ضد "أوبر" العالمية

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

أول تعليق من نتنياهو على تحذير ترامب لحماس بشأن الرهائن

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خدمات

المزيد

كيف ألزم قانون حماية المستهلك التجار بإعلان أسعار السلع؟

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads