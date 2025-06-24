85.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 85.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.486 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.060 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



وقد استحوذت الأسهم على 7.06 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.94 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس الماضي، “آخر جلسات الأسبوع”، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة.

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