خارج الحدود

هل البيان الختامي لقمة الدوحة يجبر الدول على قطع علاقاتها مع الاحتلال؟ الجامعة العربية ترد

السفير حسام زكي، فيتو

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يعكس بوضوح الوضعية المارقة لـ الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مشددًا على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو السكوت عنه.

 

دعوة لقطع العلاقات مع إسرائيل

وأوضح زكي أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة فتح الباب أمام الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع إسرائيل لإعادة النظر فيها، ولكل دولة الحرية في قرارها، حيث أن الأمر اختياري وليس إجباريًا، لافتًا إلى أن استمرار هذه العلاقات لم يعد منطقيًا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وحدة الموقف العربي

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن كلمات القادة وبيان القمة أكدت بشكل لا لبس فيه وحدة الصف العربي والإسلامي في رفض العدوان، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع على حساب أمن واستقرار المنطقة.

دعوة للتحرك الدولي

كما شدد زكي على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب الإقليمي.

