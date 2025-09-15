الإثنين 15 سبتمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

نتنياهو
نتنياهو

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقادات الدولية لهجوم إسرائيل على قادة حماس في قطر.

وبمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الإثنين، قال نتنياهو: "من حق كل دولة بموجب القانون الدولي الدفاع عن نفسها خارج حدودها، ضد الذين يقتلون مواطنيها". وقال إن الإدانة الدولية لإسرائيل أظهرت "سخريةً ونفاقًا شديدين".

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع روبيو، قال نتنياهو "على الدول ألا توفر ملاذًا آمنًا للإرهابيين، وأن لا أحد أدان الولايات المتحدة على أفعالها ضد تنظيم القاعدة، في أفغانستان وباكستان، بعد هجمات 11 سبتمبر2001".

وأدان مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك نادر هجوم إسرائيل على قطر، كما أكد وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، أن الهجوم انتهاك لسيادة قطر. ورد نتنياهو بالقول إن الدول التي "تقدم قاعدة للإرهابيين" لا سيادة لديها.

