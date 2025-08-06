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رياضة

حشيش يشهد قرعة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة

قرعة دوري القسم الثالث،
قرعة دوري القسم الثالث، فيتو

دوري القسم الثالث.. شهد الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم، قرعة المجموعة السادسة لدوري القسم الثالث اليوم الأربعاء في مقر المنطقة بحضور الكابتن عبده عبدالعظيم رئيس لجنة مسابقات المجموعة السادسة والكابتن علي عبد النعيم مقرر اللجنة ومندوبي الفرق المشاركة.

وأسفرت مواجهات الأسبوع الأول عن المواجهات التالية:
الجزيرة مع سراي القبة 
البلاستيك مع شباب طوخ 
المرج مع اسكو
شبين القناطر مع مدينة نصر 
شباب قها مع الطيران 
هليوبوليس مع شباب بطا
ايزي سبورت مع بهتيم
النصر للتصدير مع شباب الأميرية 
المطرية مع شباب قليوب

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الأول للمجموعة السادسة لدوري القسم الثالث التي تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم يوم السادس من سبتمبر المقبل.

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