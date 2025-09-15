ارتفاع المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع قبل اجتماع الفيدرالي

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، يوم الاثنين، بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، كما يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي سيحدد مسار أسعار الفائدة.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا جديدا، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4%. كما وصل مؤشر ناسداك المركب لأعلى مستوى له على الإطلاق، مرتفعًا بنسبة 0.4%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 59 نقطة، أي 0.2%.

لليوم الثاني على التوالي، ناقش المسؤولون الأمريكيون والصينيون معدلات الرسوم الجمركية والموعد النهائي الوشيك لبيع منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك".

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إن الاجتماع بين المسؤولين كان إيجابيا، وإنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة معينة يرغب الشباب في بلدنا بشدة في إنقاذها"، في إشارة محتملة إلى "تيك توك".



وفي سياق متصل، قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير مطلع على المفاوضات إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في حظر تيك توك إذا لم تتخل الصين عن مطالبها بخفض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية.

مع استمرار المحادثات بين البلدين، صرحت هيئة تنظيم السوق الصينية بأن شركة إنفيديا انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وأنها ستواصل تحقيقها مع شركة صناعة الرقائق، وانخفضت أسهم إنفيديا بنحو 1.5%.

من جانب آخر، قفزت أسهم تسلا بنسبة 7% في فترة ما قبل السوق بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن شراء أسهم بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا من الداخل، وهي أكبر عملية شراء له في السوق المفتوحة على الإطلاق، وأول عملية شراء كبيرة له منذ عام 2020.

تأتي هذه التحركات بعد أن أنهت المؤشرات الرئيسية أسبوعًا قويًا. على وجه الخصوص، أغلق مؤشر ناسداك المركب عند مستوى قياسي، مرتفعًا بنسبة 2% للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس، واختتم مؤشر داو جونز الصناعي أول أسبوع إيجابي له في ثلاثة أسابيع.

تأتي هذه المكاسب القوية بعد أن أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية ضعف سوق العمل وانخفاض التضخم، مما عزز الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند اختتام اجتماعه يوم الأربعاء.

انخفض مؤشر إمباير ستيت للتصنيع التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمقدار 21 نقطة ليصل إلى -8.7، وهو أول انخفاض سلبي منذ يونيو، وأقل بكثير من توقعات مؤشر داو جونز البالغة 4.5. وتمثل القراءات دون الصفر انكماشًا.

على الصعيد الداخلي، انهار مؤشر الطلبات الجديدة، منخفضا بمقدار 35 نقطة، بينما انخفضت الشحنات بمقدار 30 نقطة، وأظهر كل من مؤشري الأسعار المدفوعة والأسعار المستلمة انخفاضات طفيفة، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على التوظيف.

سهم تسلا يعزز مكاسبه

ارتفعت أسهم تسلا Tesla بنحو 6% في بداية التداول، بعد أن أظهر تقرير تنظيمي أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك اشترى 2.57 مليون سهم من شركة صناعة السيارات الكهربائية بأسعار متفاوتة يوم الجمعة، وأغلق سهم تسلا عند 395.94 دولارًا أميركيًا يوم الجمعة، مما رفع قيمة المشتريات إلى حوالي 1.01 مليار دولار أمريكي.

