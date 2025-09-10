الخميس 11 سبتمبر 2025
اقتصاد

"جولدمان ساكس" يحذر من مؤشرات اقتصادية ضعيفة تهدد صعود الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

حذر بنك جولدمان ساكس المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية من تجاهل مؤشرات الضعف التي تظهر في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم الارتفاعات القياسية التي يحققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال باولو سكيافوني، المتداول الكلي بالبنك، إن بيانات سوق العمل ستكون العامل الأكثر حساسية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قادرا على الحفاظ على زخمه أم لا، وفق موقع بلومبرج.

سكيافوني أشار إلى تقديرات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تفيد بأن احتمالية إيجاد العاملين الذين يفقدون وظائفهم لعمل جديد لا تتجاوز 45%، وهو أضعف معدل على الإطلاق، مضيفا أنني لن أبدأ في بيع الفقاعة مبكرا، لكنني لن أتجاهل الشروخ.

تزايد المخاوف بسبب سوق العمل

وأوضح أن المخاوف تتزايد حاليا من عدة عوامل، أبرزها ضعف سوق العمل، وتنامي الإنفاق الحكومي، والمبالغة في الرهانات على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع فروق العوائد على القروض واتساع الفجوة بين عوائد السندات المحمية من التضخم ومؤشرات الأسهم الدورية.

وأشار إلى أن مؤشرات التقلب (VIX) التي كانت في اتجاه هابط من 2022 إلى 2024 بدأت الآن في الصعود، وهو ما يعكس تغيرا في سلوك السوق.

كما لفت إلى أن ظروف السيولة الميسرة والأساسيات القوية للشركات والمستهلكين كانت سابقا تطيل دورة الصعود، لكن ذلك قد لا يستمر طويلا.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف بالقطاع الخاص

جولدمان ساكس: أسعار الذهب قد تقفز إلى 5000 دولار للأوقية

واختتم بالقول إن الفترة المقبلة تتطلب من المستثمرين التمييز بين المؤشرات المتقدمة والمتأخرة، مؤكدا أن النجاح في ذلك سيكون مفتاح الفوز في الأسواق خلال العام المقبل.

