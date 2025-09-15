قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته خلال المشاركة بالقمة العربية الإسلامية بالدوحة إن العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدا مباشرا لمنطقتنا.

أردوغان: العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديدا لمنطقتنا

وأضاف أردوغان: عدوان إسرائيل امتد اليوم إلى قطر الدولة الوسيطة الساعية إلى السلام وآمل أن تترجم قراراتنا اليوم إلى إعلان مكتوب موجه إلى العالم أجمع.

وتابع: يجب السعي إلى تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة وفقا لآليات القانون الدولي، ويجب عليانا الاكتفاء الذاتي في العديد من مجالات التنمية وتكثيف تعاوننا في هذه المجالات.

واستطرد قائلا: يجب ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل وقد أثبتت التجاوب السابقة نجاح هذه الضغوط.يجب تطوير آليات التعاون المشتركة بين الدول الإسلامية، لا يمكننا قبول تهجير الشعب الفلسطيني ولا إبادته ولا التقسيم.

