خارج الحدود

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فيتو

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمته اليوم الاثنين خلال المشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: إن القمة مناسبة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم.

كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي 

وأضاف حسين إبراهيم: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤلياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها.

وتابع: نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وانطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

