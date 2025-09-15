أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمته اليوم الاثنين خلال المشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: إن القمة مناسبة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم.

كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

وأضاف حسين إبراهيم: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤلياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها.

وتابع: نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وانطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.