الإثنين 15 سبتمبر 2025
أمين عام التعاون الإسلامي: قمة قطر فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه

 أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة تمثل مناسبة مهمة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم.

وشدد الأمين العام، في كلمته، على إدانة المنظمة الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف دولة قطر وسيادة أراضيها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس إجماعًا إسلاميًا على رفض المساس بأمن الدول الأعضاء أو تهديد استقرارها.

 

انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الدوحة

 وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية) فى الدوحة، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقرات سكنية يقطنها قياديون من حركة "حماس" في العاصمة الدوحة، الثلاثاء الماضي.

 

الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير

 وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في قطر.

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن هجوم الاحتلال على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع البيان الختامي الذي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر، تمهيدًا لاعتماده من قبل القادة في الجلسة الرئيسية، على أن ترفع التوصيات النهائية إلى القمة لاعتمادها رسميًا.

