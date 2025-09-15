الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمير دولة قطر: الدوحة تعرضت لـ اعتداء إسرائيلي غادر

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

بدأت  أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على  قطر، اليوم الإثنين بكلمة افتتاحية لأمير قطر تميم بن حمد.

وقال أمير دولة قطر لقد  تعرضت عاصمة بلادي إلى اعتداء إسرائيلي غادر، مضيفا أن  الهجوم الإسرائيلي استهدف دولة وساطة تبذل جهودا مضنية لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، التي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

 

القمة العربية تناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

كانت قطر قد تعرضت لعدوان إسرائيلي جبان استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال القمة العربية إسرائيل القمة العربية الإسلامية الطارئة أمير قطر

مواد متعلقة

أمير قطر يلتقي أحمد الشرع في الدوحة قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي يلقي كلمة تاريخية في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة السيسي: نواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة