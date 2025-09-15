أمير دولة قطر: الدوحة تعرضت لـ اعتداء إسرائيلي غادر

بدأت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، اليوم الإثنين بكلمة افتتاحية لأمير قطر تميم بن حمد.

وقال أمير دولة قطر لقد تعرضت عاصمة بلادي إلى اعتداء إسرائيلي غادر، مضيفا أن الهجوم الإسرائيلي استهدف دولة وساطة تبذل جهودا مضنية لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتستضيف الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، التي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

القمة العربية تناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

وتناقش القمة مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عقد أمس الأحد.

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

كانت قطر قد تعرضت لعدوان إسرائيلي جبان استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

