ثقافة وفنون

"نقابة الكتاب" تعقد بروتوكول تعاون وتصالح مع دار "نهضة مصر"

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الهادي، فيتو

توصلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى توقيع اتفاقية تصالح واستعادة حقوق مع دار نهضة مصر، استعادت النقابة بموجبها مستحقاتها لدى الدار باعتبارها واحدة من كبريات دور النشر في مصر، وقد نصت الاتفاقية على استعادة النقابة لحقوقها لدى الدار لمدة خمسة عشر عاما سابقة، بموجب قانون النقابة الذي يوجب على دور النشر سداد نسبة 2% من مبيعاتها من الكتب التي تتمتع بحقوق ملكية فكرية للمؤلف، و5% من الكتب التي سقط عنها حق المؤلف، أو الكتب الأجنبية التي توزعها في مصر، كما تضمنت الاتفاقية آلية سداد ما تستحقه النقابة من مبيعات الدار ومطبوعاتها أولا بأول.

وأكد نقيب كتاب مصر ان هذه الاتفاقية أولى الثمار الكبرى لخطة العمل التي عملت عليها النقابة منذ عام 2015 وحتى اليوم، والتي تضمنت رفع عدد من الدعاوى على دور النشر الكبرى، وتوجيه إنذارات إلى دور النشر المصرية كافة لسداد مستحقات النقابة لديها، وكذلك عقد عدد من اللقاءات مع اتحاد الناشرين، خاصة بعد حصول النقابة على حكم تاريخي بدستورية المواد التي تنص على مستحقات النقابة لدى دور النشر، وهي الخطة التي أشرف عليها رئيس النقابة، وأدارها مع هيئة مكتب النقابة ومجلس إدارتها ومكتبها القانوني.

وتعد هذه الخطوة مقدمة لاستعادة النقابة حقوقها لدى جميع دور النشر،  حيث أعدت النقابة جدولة خاصة بدور النشر المصرية، وحجم كل منها، وطبيعة النشاط الذي تقوم به، كما أن هذه الاتفاقية تفتح الباب لزيادة الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء النقابة بعد زيادة إيراداتها باسترداد أموالها لدى دور النشر المصرية كافة.

وقد أبدى عدد من دور النشر المصرية الحكومية والخاصة الاستعداد لعقد اتفاقيات مماثلة، ويتم دراسة الأمر من الناحيتين القانونية والمالية مع كل منها، وفقا لحجم تعاملاتها، وعدد مطبوعاتها، وسياسة التسعير بها، حيث يعد هذه الاتفاقية أحد الإنجازات المهمة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، يضاف إلى إنجازات كبيرة على المستويات المالية والإدارية والثقافية.

