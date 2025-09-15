وزير العمل يلتقي السفير الإيطالي بالقاهرة لتعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث قام الطرفان بالاتفاق والتأكيد على النقاط التالية:

1- مناقشة ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا، وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

2- ناقش الجانبان طُرق التغلب على الصعوبات التي تواجه العمال المصريين للحصول على تأشيرة عمل إلى إيطاليا، من جانب شركة "ألما فيفا "، المعتمدة من السفارة، حيث أكد السفير أنه تم زيادة عدد المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة منذ شهر يونيو الماضي، وأكد على الحصول على المواعيد من خلال الموقع الالكتروني للشركة دون اللجوء إلى أي وسطاء تجنبا للتعرض للنصب والاحتيال.

3- بحث إمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في البرامج المهنية، واللغوية، من خلال توأمة بين أحد مراكز التدريب التابعة للوزارة مع مركز تدريب مناظر له بإيطاليا.

4 - مناقشة الإجراءات والآليات المتبعة لاعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا.

5- تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف والذي تعتبر وزارة العمل شريكًا فيه تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإيطاليا لتأسيس المركز، لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

6- الترحيب بشأن المشروع الوارد من الاتحاد الإيطالي للصناعات الحرفية CNA لتسهيل سفر 130 مواطنا مصريا إلى إيطاليا.

7- تنسيق بشأن زيارة الوزير جبران إلى إيطاليا للقاء مع نظيره الايطالي، وممثلى اتحاد الغرف والصناعات بإيطاليا، وأصحاب الأعمال الإيطاليين، وذلك في نوفمبر المقبل.

8- الحث على توقيع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري في مجال الضمان الاجتماعي لضمان ضم مدة الخدمة، واستفادة العمالة المصرية من التأمينات في حالة عودة العامل لمصر.

