انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بقنا، والأهالي ينقذون الركاب

شهد الطريق الزراعي قنا - قفط، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الإثنين، وسارع الأهالي لإنقاذ المصابين، وتمكنوا من استخراجهم من السيارة ونقلهم للمستشفى.

الأهالي أنقذوا ركاب السيارة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على طريق قنا- قفط، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى.

وعقب وقوع الحادث بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، هرع الأهالي لاستخراج مستقلي السيارة، وتمكنوا من إنقاذهم، ونقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.



