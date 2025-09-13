جنايات قنا تقضي بحبس 15 متهما في واقعة مشاجرة جزيرة دندرة

أصدرت محكمة جنايات قنا، حكمها بحبس 15 متهمًا إثر مشاجرة أسفرت عن جثتين و3 مصابين داخل جزيرة دندرة.

وجاءت الأحكام كالآتي: السجن المشدد لـ "محمد، 7 سنوات، وحماده شقيقه، 5 سنوات، ومنتصر، 5 سنوات، ومصطفى 3 سنوات، وسعد، 3 سنوات، وحسن، 3 سنوات، وحمدي، 3 سنوات، ومبارك، 7 سنوات، وأشرف، 5 سنوات، وإسلام، 5 سنوات، وحسن، 3 سنوات، ومحمد، 3 سنوات، وخليل، سنة واحدة، وحسن، 7 سنوات، وحسين، 5 سنوات".

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وبحضور أدهم عطية وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج.

تفاصيل الواقعة في قنا

تعود الواقعة إلى شهر مارس من العام الحالي 2025، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والعصي والشوم والأحجار وأسفرت عن مقتل اثنين من الطرفين وإصابة 3 آخرين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار، داخل قرية جزيرة دندرة مركز قنا.



وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين في الواقعة 15 شخصًا، وتم إحالتها إلى محكمة جنايات قنا والتي قررت عليهم السجن المشدد.

