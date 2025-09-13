السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جنايات قنا تقضي بحبس 15 متهما في واقعة مشاجرة جزيرة دندرة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات قنا، حكمها بحبس 15 متهمًا إثر مشاجرة أسفرت عن جثتين و3 مصابين داخل جزيرة دندرة.

وجاءت الأحكام كالآتي: السجن المشدد لـ "محمد، 7 سنوات، وحماده شقيقه، 5 سنوات، ومنتصر، 5 سنوات، ومصطفى 3 سنوات، وسعد، 3 سنوات، وحسن، 3 سنوات، وحمدي، 3 سنوات، ومبارك، 7 سنوات، وأشرف، 5 سنوات، وإسلام، 5 سنوات، وحسن، 3 سنوات، ومحمد، 3 سنوات، وخليل، سنة واحدة، وحسن، 7 سنوات، وحسين، 5 سنوات".

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وبحضور أدهم عطية وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

تعود الواقعة إلى شهر مارس من العام الحالي 2025، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والعصي والشوم والأحجار وأسفرت عن مقتل اثنين من الطرفين وإصابة 3 آخرين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار، داخل قرية جزيرة دندرة مركز قنا.


وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين في الواقعة 15 شخصًا، وتم إحالتها إلى محكمة جنايات قنا والتي قررت عليهم السجن المشدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات قنا خلافات الجيرة قنا محكمة جنايات قنا مركز قنا

مواد متعلقة

المشاط ومحافظ قنا ومنسقة الأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية لدعم السياحة المستدامة

المشاط: 4.8 مليار جنيه لتنمية قنا في خطة الحكومة لعام 2025 /2026

اليوم، قطع الكهرباء عن 6 قرى بمدينة الوقف في قنا

إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق إثر استنشاقهن غاز الكلور في قنا

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الديون وتخفيضها

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads