رسالة باكية لقمة الدوحة منذ 35 عامًا، الشيخ الغزالي: من يطلب الخير عند الأمريكان والأوروبيين أحمق (فيديو)

قمة الدوحة، مع إقامة القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة اليوم الاثنين، ووصول عدد من رؤساء وممثلي الدول العربية والإسلامية لحضورها، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "قمة الدوحة" متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

رسالة الغزالي للأمة الإسلامية في قمة الدوحة

ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للقمة، عبارة عن مقطع فيديو لـ الشيخ محمد الغزالي، موجهًا رسالة قوية للأمة العربية والإسلامية، وكان يبكي في رسالته التي قالها في ندوة عٌقدت عام 1990، عندما كان يوصى الأمة بالتوجه إلى الله أكثر، حتى ينصر الله حال الأمة.

انعقاد قمة الدوحة العربية الإسلامية اليوم، فيتو

وقال الداعية الراحل الشيخ محمد الغزالي في رسالته التي وجهها لـ الأمة العربية والإسلامية منذ 35، والتي انتشرت بشكل واسع بين النشطاء كرسالة للشيخ الغزالي للأمة: "أحب أن أقول أن الأمة الإسلامية الآن ليس لها صديق، الأمريكان والأوروبيون، ومن يطلب الخير عند هؤلاء فهو "أحمق"، لا يدري من يومه ولا من غده شيئًا".

الغزالي باكيًا، فيتو

وتابع الشيخ الراحل الغزالي: "ليس لنا صديق إلا الله، ولا نصير إلا الله، ولذلك يجب أن نصل ما انقطع من حبالنا معه، ويجب أن نعود إليه، لذلك لا نملك إلا أن ندعوه ونحن نختم هذه الجولات المتتابعة لنقول ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا..."

الغزالي باكيًا في رسالته لقمة الدوحة

وأجهش الشيخ الغزالي في دعائه قائلًا: "ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"

واستمر الشيخ الغزالي في دعائه للأمة فقال: "ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين"

"الأمة الإسلامية ليس لها صديق، ومن يطلب الخير من الغرب فهو أحمق..ليس لنا صديق إلا الله، ولا نصير إلا الله"

الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يختم ويبكي ع حال أمته في ندوة عام 1990.

اي قبل 35 سنة هذا العالم الجليل وصانا ان نصدق الله وحده حتى ينصرنا لكنها صرخة في واد عميق.#قمة_الدوحة pic.twitter.com/pczJrcCxtG — 𝐃𝐫. 𝐇𝐞𝐬𝐡𝐚𝐦 ‏ 🇪🇬 🎖🇵🇸 (@heshamalbar) September 13, 2025

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الباكي للراحل الشيخ محمد الغزالي، الذي يكشف فيه حال الأمة الإسلامية بعد مرور 35 عامًا على المقطع، مشيرين إلى أهمية وصدق الرسالة الباكية للشيخ الغزالي، التي انتشرت في وقت عقد قمة الدوحة.

وعلق الدكتور هشام البر قائلًا: "الأمة الإسلامية ليس لها صديق، ومن يطلب الخير من الغرب فهو أحمق..ليس لنا صديق إلا الله، ولا نصير إلا الله" الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يختم ويبكي على حال أمته في ندوة عام 1990. أي قبل 35 سنة هذا العالم الجليل وصانا ان نصدق الله وحده حتى ينصرنا لكنها صرخة في واد عميق.. قمة الدوحة"

وقال البلوجر تركي الشلهوب: "الشيخ محمد الغزالي: "الأمة الإسلامية ليس لها صديق، ومن يطلب الخير من الغرب فهو أحمق، ليس لنا صديق إلا الله، ولا نصير إلا الله.. ويقول الشيخ محمد الغزالي: هناك ساعة حرجة يبلغ الباطل فيها ذروة قوته ويبلغ الحق فيها أقصى محنته والثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول والامتحان الحاسم لإيمان المؤمنين سيبدأ عندها فإذا ثبت تحول كل شئ عندها لمصلحته وهنا يبدأ الحق طريقه صاعدًا ويبدأ الباطل طريقه نازلًا".

