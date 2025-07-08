الثلاثاء 08 يوليو 2025
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لتعزيز وعي الأمة، «البحوث الإسلامية» يطلق مسابقة بحثيَّة بعنوان: "أهل القبلة كلهم موحدون"

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فيتو

يُطلِق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف مسابقةً بحثيَّةً بعنوان: (أهل القِبلة كلُّهم موحِّدون)، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بضرورة نَشْر المنهج الأزهري الوسطي، وتحقيق مقاصد الأزهر في ترسيخ ثقافة التعدُّد وضَبْط الخلاف، وبيان ثوابت العقيدة بعيدًا عن الغُلو والتكفير، وبما يدعم وَحدة الصفِّ الإسلامي، ويعزِّز وعي الأمَّة بمخاطر الفُرقة والانقسام.

الوقوف على أهم محدِّدات قضايا ثبوت الإيمان لأهل القِبلة

وقال فضيلة أ. د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ هذه المسابقة تهدف إلى النَّظر الجمعي في قضايا الواقع ذات الصِّلة بالتعامُل مع المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، والوقوف على أهم محدِّدات قضايا ثبوت الإيمان لأهل القِبلة، ومعالجة الإشكاليَّات الشرعيَّة المتعلِّقة بالخلاف العَقَدي والفِقهي في السِّياق البحثي المنهجي، وتحقيق مناطات مسائل الإيمان والتكفير، واستقراء المنهج التُّراثي المنضبِط في التعامُل معها.


وأوضح الدكتور الجندي أنَّ المسابقة تُغطِّي سبعة محاور رئيسة تشمل: المفاهيم والمعالم الخاصَّة بأهل القِبلة وأهل السُّنة، وماهية الإيمان والكفر في المذاهب الإسلاميَّة، والتعدُّديَّة المذهبيَّة من حيث: منهجيَّتها، وضوابطها، وآثارها، إضافةً إلى تناوُل ظاهرة الأخذ بظواهر النُّصوص بالتحليل والنَّقد العِلمي، كما تتناول ضوابط الاختلاف بين أهل القِبلة، وموانع التكفير مِن منظور علماء أهل السُّنة وآثار تفشِّي هذه الظاهرة، وتُختَتَم بمحور الوَحدة بين المسلمين وأصولها وتطبيقاتها الواقعيَّة.

«البحوث الإسلامية» يطلق مسابقة بحثيَّة بعنوان: (أهل القِبلة كلُّهم موحِّدون)

وأكَّد  حِرْصَ المجمع على ضَبْط شروط المسابقة وَفق المعايير العِلميَّة، مشيرًا إلى أنه يُشترَط أن يكون البحث أصيلًا ولم يُنشَر مِن قبل، وأن يرتبط بأحد محاور المسابقة، وأن يلتزم بالمنهجيَّة العِلميَّة المتعارف عليها، وألَّا يتجاوز (50) صفحة مِنَ القَطع A4، وألَّا يقل عن (١٠) آلاف كلمة، مع تقديم ملخَّص تحليلي لا يزيد على (500) كلمة، يتضمَّن أهميَّة البحث وأبرز عناصره، ويُرسَل خلال خمسة عشر يومًا بَدءًا مِن اليوم عبر البريد الإلكتروني التالي: (M.bohoos@gmail.com)، على أن يُردَّ على صاحبه بالموافقة أو الرَّفض خلال أسبوعين، ويكون آخر موعد لتلقِّي المشاركات البحثيَّة يوم الثلاثاء  الموافق 30 سبتمبر 2025م.


وبيَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ كلَّ بحثٍ سيخضع لتحكيم عِلمي دقيق، تُختَار على أساسه الأبحاثُ الفائزةُ؛ إذْ سيُكرَّم ثلاثةُ فائزين في كلِّ محور، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف جنيه، والثاني على 7 آلاف جنيه، والثالث على 5 آلاف جنيه، وتَؤول ملكيَّة الأبحاث المقدَّمة للمجمع، مع النَّظر في نَشْر الصَّالح منها ضِمن إصدارٍ خاصٍّ يحمل اسم الجائزة.


يمكنكم الاطِّلاع على الملف التعريفي بالمسابقة عبر الرَّابط الآتي.

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