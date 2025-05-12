محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

روى أبو هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قوله: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

ما زلت أحتفظ بمسودات لعشرات المقالات التي خطها بيده الشيخ محمد الغزالي، منذ كنت أعمل بصحيفة "الشعب"، التي كان يصدرها حزب العمل الاشتراكي، قبل عدة عقود.. وما احتفاظي بتلك المقالات إلا تيمنا، وتبركا، واعتزازا بقيمة هذا الإمام المجدد، الذي اعتبره عديدون حجة في الإسلام، كأبي حامد الغزالي.

محمد الغزالي هو واحد من دعاة الإسلام البارزين، ومن كبار رجال الإصلاح، اجتمع له ما لم يجتمع إلا لقليل من النابهين؛ فهو مؤمن صادق الإيمان، مجاهد في ميدان الدعوة، ملك الإسلام حياته؛ فعاش له، ونذر حياته كلها لخدمته، وسخر قلمه وفكره في بيان مقاصده وجلاء أهدافه.

من هو؟

هو محمد الغزالي أحمد السقا، ولد في 5 ذي الحجة عام 1335هـ = 22 سبتمبر 1917، وتوفي في 9 مارس 1996= 9 شوال 1416هـ، عالم ومفكِّر إسلامي مصري، يعدّه الكثيرون من المهتمين بالفكر الإسلامي أحد أهم أعلام هذا الفكر في النصف الثاني من القرن العشرين.

الشيخ محمد الغزالي، فيتو



ويعتبر الغزالي أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، اشتهر بالتجديد في الفكر الإسلامي، وكونه من "المناهضين للتشدد والغلو في الدين"، كما يقول أبو العلا ماضي. سببت انتقادات الغزالي للأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي العديد من المشاكل له سواء أثناء إقامته في مصر أو في السعودية.

مولده ونشأته

كان مولده في قرية نكلا العنب، بإيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

أسماه والده بـ"الغزالي" تيمنا بالإمام أبي حامد الغزالي، فقد رأى في منامه الشيخ الغزالي وبشره بأنه سوف ينجب ولدا، ونصحه أن يسميه على اسمه “الغزالي”، فما كان من الأب إلا أن عمل بما رآه في منامه.

وكانت نشأته في أسرة متدينة، وله خمسة إخوة، فأتم حفظ القرآن بكتّاب القرية في العاشرة من عمره.

ويقول الغزالي عن نفسه: “كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في غدوي ورواحي، وأختم القرآن في تتابع صلواتي، وقبل نومي، وفي وحدتي، وأذكر أنني ختمته أثناء اعتقالي، فقد كان القرآن مؤنسا في تلك الوحدة الموحشة”.

التحق بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الإبتدائي وحصل منه على شهادة الكفاءة ثم الثانوية الأزهرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة سنة (1356هـ = 1937م)، والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف.

وبدأت كتاباته في مجلة "الإخوان المسلمين" أثناء دراسته بالسنة الثالثة في الكلية، بعد تعرفه على الإمام حسن البنّا مؤسس الجماعة, وظل الإمام يشجعه على الكتابة حتى تخرّج بعد أربع سنوات في سنة (1360هـ = 1941م)، وتخصص بعدها في الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية سنة (1362هـ = 1943م) وعمره ست وعشرون سنة فقط.

الشيخ محمد الغزالي، فيتو



بدأت رحلته في الدعوة من خلال مساجد القاهرة، وتلقى الشيخ العلم عن الشيخ عبد العظيم الزرقاني، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور محمد يوسف موسى وغيرهم من علماء الأزهر الشريف.

سافر إلى الجزائر في بداية الستينيات للتدريس في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة, ودرس فيها رفقة العديد من الشيوخ كالشيخ يوسف القرضاوي والشيخ البوطي حتى تسعينات القرن العشرين.

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، مثل جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية عام 1989 م.

علاقته بجماعة الإخوان

أعجب محمد الغزالى، فى شبابه، بجماعة الإخوان، وتأثر بمرشدها الأول حسن البنا، فانضم إليهم، ثم اعتقل مع عدد من أفراد الجماعة عقب حلها عام 1948، إلا أنه فى عام 1952، قام خلاف بينه وبين حسن الهضيبى، مرشد الجماعة وقتها، انشق على إثره الغزالى عن الجماعة.

ترجع أسباب هذا الخلاف إلى ما أورده الغزالى فى كتابه "من معالم الحق فى كفاحنا الإسلامى الحديث"، والذى كشف فيه الكثير من أسرار الإخوان، حيث أكد فيه أنه تيقن من وجود أصابع هيئات سرية عالمية تعبث داخل الجماعة، متهما أكبر قادة الإخوان وأبرزهم، وهو المرشد الثانى للجماعة حسن الهضيبي، بأنهم من الماسونيين.

سياسة الخوارج

وقال في هذا الكتاب: “عزّ علىّ أن تتجدّد سياسة الخوارج مرة أخرى، وأن يُلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، فيُلعَن أهل الإيمان ويُترَك أهل الطغيان. وبم؟ باسم أن القائد وبطانته لهم حق السمع والطاعة، بيد أن تعليم هذا الجنون كان أسلوب تربية وتجميع عند بعض الناس! أىّ إسلام هذا؟ ومَنْ من علماء الأولين والآخرين أفتى بهذا اللغو؟ وكيف تُلبسون الدين هذا الزىّ المنكر؟ وهيهات.. فقد تغلغل هذا الضلال فى نفوس الناشئة؛ حتى سأل بعضهم: هل يظن المسلم نفسه مُسلمًا بعدما خرج من صفوف الجماعة؟”!!.

الشيخ محمد الغزالي، فيتو

وذكر الغزالى فى كتابه، معلقا على تولى المستشار حسن الهضيبى لمنصب المرشد: "لقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم حسن الهضيبى المرشد الثانى لجماعة الإخوان نفسه، ولكن لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على هذا النحو، وربما يكشف المستقبل أسرار هذه المأساة".

مؤلفاته

ترك محمد الغزالي تراثا هائلا للمكتبة الإسلامية، ومن مؤلفاته: الإسلام والأوضاع الاقتصادية.. الإسلام والمناهج الاشتراكية.. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة.. الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسمالين.

التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام.. فقه السيرة.. في موكب الدعوة.. ظلام من الغرب.. جدد حياتك.

نظرات في القرآن.. كيف نتعامل مع القرآن.. مع الله.. دراسات في الدعوة والدعاة.. معركة المصحف في العالم الإسلامي.



الإسلام والاستبداد السياسي.. هذا ديننا.. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين.. الجانب العاطفي في الإسلام.. الإسلام في وجه الزحف الأحمر.. قذائف الحق.

فن الذكر والدعاء عن خاتم الأنبياء.. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين.. هموم داعية.. سر تأخر العرب والمسلمين.

المحاور الخمسة للقرآن الكريم.. الطريق من هنا.. السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث.. مستقبل الإسلام خارج أرضه.

وفاته

تحققت أمنيته بأن يدفن في البقيع، فتوفي في 9 مارس 1996م، في السعودية أثناء مشاركته في مؤتمر حول الإسلام وتحديات العصر.



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