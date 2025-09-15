جسم غامض في السماء يثير الذعر، لحظة ظهور كتلة نار ودوي انفجار مجهول بالصين (فيديو)

جسم غامض في السماء يثير الذعر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، حيث تم رصد انفجار جسم غامض في سماء الصين، ويظهر المقطع الجسم المجهول، وهو عبارة عن كرة من النار ويتجه بسرعة نحو الأرض، عندما قامت الصين بتفجيره في السماء خوفًا من سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان.

ظهور جسم غامض في السماء يثير الذعر

وأثار الجسم الغامض، الذي ظهر في سماء الصين، حالة من الفزع بين السكان، وقال بعضهم إنه: "قد يكون مركبة لمخلوقات فضائية"، بينما أكد آخرون أنه نيزك احترق في السماء، وكشف السكان أنهم: "شاهدوا وميض ساطع وصوت عالٍ يشبه انفجار المدفع"، ووقع الحادث فوق مقاطعة شاندونج الصينية.



وفقًا للتقارير الإعلامية الصينية، يُزعم أن الجسم الغامض الطائر عبارة عن "كرة نار" تم اعتراضه بـصاروخ دفاع جوي صيني وتفجيره في السماء فوق مقاطعة شاندونج، يوم الخميس الماضي، لمنع سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان.



ونفت السلطات الصينية أي عملية إسقاط للجسم، موضحين أنه قد يكون نيزكًا طبيعيًا محترقًا، حيث أظهر الفيديو وميضًا ساطعًا دون دليل واضح على أنه صاروخ متجه للأرض في الصين، مشيرًا إلى أن المعلومات عن الجسم المجهول غير مؤكدة.

يذكر أن صحيفة "يانجتشنج المسائية "Yangcheng Evening الإخبارية الصينية، ذكرت أن سكان مقاطعة شاندونج، شرق الصين، أبلغوا عن انفجار غامض في السماء مساء الخميس الماضي، ويخرج من الجسم الغامض وميض قوي ودوي عنيف، هز نوافذ بعض المنازل في المقاطعة، ما أثار حالة من الذعر والفزع بين سكان هذه الأماكن.

مشهد درامي مفاجئ في سماء الصين

وأشار شهود العيان أنهم شاهدوا الظاهرة فوق عدة مدن صينية مدن (ويفانج وريتشاو وضواحيها)، ووصف شهود العيان المشهد بأنه كان دراميًا ومفاجئًا، حيث ظهرت نقطة ضوء ساطعة تشبه الشعلة النارية، وكانت تتحرك بسرعة هائلة في السماء، تاركة خلفها مسارًا يشبه مسار الصواريخ أو الأجسام الطائرة السريعة.

انفجار جسم غريب في سماء الصين، فيتو



وكشفت روايات سكان المناطق التي ظهر فيها الجسم المجهول، عن تقاطع شعاعين من الضوء في الجو وانفجرا فجأة، ما أحدث وميضًا شديدًا، أعقبه صوت انفجار مزدوج ودوى في المنطقة، الأمر الذي زاد من التكهنات حول طبيعة الجسم الغامض، حيث انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت، تُظهر ما أثاره البعض، بإن الفيديو عبارة عن "إسقاط جسم طائر" أو حتى جسم غريب (UFO)".

ونفت هيئة إدارة الطوارئ في مدينة ويفانج تلقيها أي بلاغات رسمية حول الحادث، وطالبت المواطنين إلى انتظار بيان رسمي من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة ما حدث.



