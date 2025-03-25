الثلاثاء 25 مارس 2025
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نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

نيزك يخترق سماء عدة
نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

تفاجأ سكان عدة مدن مغربية وسط البلاد بمرور نيزك أضاء السماء بشكل لافت، حيث ظهر بشكل واضح في سماء أغادير والمناطق المجاورة.

 

نيزك أضاء السماء بشكل لافت

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن "العديد من المواطنين في عدة مدن مغربية رصدوا مساء أمس الإثنين، مرور نيزك ضخم".

وأوضحت أنه "أضاء السماء بشكل لافت، وفق شهادات من مناطق مثل أغادير، مراكش، سيدي إفني، طاطا، زاكورة وورزازات".

كما ذكرت أن "النيزك كان أكثر وضوحا في سماء أغادير، وسط تفاعل واسع من المواطنين بالمنطقة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وميض النيزك في السماء.

 

مشاهدة كسوف شمسي جزئي في 29 مارس

وفي سياق الظواهر الفلكية، بعد خسوف القمر الكلي المذهل في 13-14 مارس 2025، سيتمكن مراقبو السماء في نصف الكرة الشمالي الغربي من مشاهدة كسوف شمسي جزئي في 29 مارس.

وسيغطي الكسوف مسارا واسعا، بدءا من شرق أمريكا الشمالية وصولا إلى سيبيريا في روسيا. وسيتمكن سكان شمال شرق أمريكا الشمالية، وغرينلاند، وأوروبا الغربية، وشمال غرب إفريقيا، وأجزاء من روسيا والمحيط الأطلسي من رؤية الكسوف الجزئي.

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