ارتفاع المؤشرات الخليجية والبورصة السعودية قرب أدنى مستوى في عامين

ارتفعت معظم بورصات منطقة الخليج، اليوم الأحد، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم، التي تعرضت لموجة بيع في الآونة الأخيرة.

البورصة السعودية تقترب من أدنى مستوياتها

وتلقت الأسواق دعما من تعافي شهية المخاطرة العالمية بعد بيانات أمريكية عن الوظائف عززت من رهانات خفض أسعار الفائدة، في حين اقتربت البورصة السعودية من أدنى مستوياتها خلال عامين.

هبط المؤشر القياسي 0.2% إلى 10434 نقطة في جلسة هادئة، مواصلًا تراجعه، في الآونة الأخيرة، نحو أدنى مستوياته خلال عامين مع إغلاق معظم القطاعات على انخفاض.

وخسر سهم مصرف «الراجحي» 0.4%، في حين نزل سهم «أكوا باور» 2.7%، فيما اختتمت شركة «أرامكو» الجلسة مرتفعة 0.1% لتتعافى من أدنى مستوياتها منذ أكثر من 5 سنوات في الجلسة السابقة.

ارتفاع أسعار النفط

من ناحيتها، ارتفعت أسعار، وهي محفز رئيس لأسواق المال في منطقة الخليج، بعد أن عطل هجوم أوكراني بطائرة مسيرة العمليات في الميناء الرئيس في غرب روسيا، لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب مخاوف إزاء بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، وارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

بدوره، ارتفع المؤشر القطري 0.4% إلى 11132 نقطة مع تصدر القطاع المالي المكاسب وسط تجدد ثقة المستثمرين، بينما صعد سهم مصرف «قطر الإسلامي» بأكثر من 1%.

ولا يزال المستثمرون يراقبون عن كثب تحركات البنك المركزي الأمريكي، إذ عززت بيانات الوظائف الضعيفة توقعات خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر مع تزايد الرهانات على خفضها مجددًا في أكتوبر وديسمبر المقبلين.

يحظى موقف البنك المركزي الأمريكي بمتابعة كبيرة في منطقة الخليج، حيث تربط معظم دول المنطقة عملاتها بالدولار.

أما خارج منطقة الخليج، فقد ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.5% إلى 35112 نقطة، معززا مكاسبه المحققة في الجلستين الماضيتين، ومدعومًا بارتفاع واسع النطاق في القطاعات.

وقفز سهم شركة «أوراسكوم كونستراكشون» 4.7% بعد إدراجه لأول مرة في مؤشر أبوظبي الرئيس يوم الخميس الماضي، وستبقي الشركة على القيد الثانوي لسهمها في البورصة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.