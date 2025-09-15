الحالة الفنية للأهلي تحتاج تدخل الأمم المتحدة، ميدو يثير غضب جماهير القلعة الحمراء

هاجم أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، الإعلام الذي وصفه بـ "الموالي للأهلي"، مشيرًا إلى أن الإعلام الموالي أقنع جماهير الأهلي بأن المنافسة ستكون بداخل الملعب، وخط الدفاع الأساسي (محمد هاني وبيكهام والعش وكوكا) يستطيع المنافسة الشرسة على البطولات.

ميدو يهاجم إعلام النادي الأهلي

وأكد أحمد حسام "ميدو" الحالة الفنية لفريق الأهلي هذا العام بأنه تحتاج لـ "تدخل الأمم المتحدة" وليس تدخل رابطة الأندية، ووصف الإعلام الموالي للنادي بأنه "إعلام مضلل".

وقال أحمد حسام ميدو، في تغريدة عبر منصة "إكس"، في هجومه على الإعلام الموالي للنادي الأهلي: "عندما يكون الإعلام الموالي مؤذي أكثر من إعلام المنافس!! الإعلام اللي أقنع جمهور الأهلي أنه من الناحية الفنية يعني منافسة جوه الملعب بس".

وتابع ميدو: "وحط تحت جوه الملعب بس دي مليون خط دفاعه الأساسي مكون من محمد هاني وبيكهام والعش وكوكا يقدر يكون منافس شرس على كل البطولات ده اسمه اعلام مضلل مش إعلام تابع للنادي!!"

وقال ميدو عن الحالة الفنية لفريق الأهلي: "الحالة الفنية لفريق الأهلي السنه دي محتاجه تدخل الأمم المتحده مش قرار من رابطة الأندية!! هتعملوها ازاي دي بقى؟".

ميدو يثير غضب النادي الأهلي



أثار هجوم أحمد حسام "ميدو" على فريق الأهلي جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي، الذين عبروا عن رفضهم لهجوم ميدو.

علق المحلل الرياضي ناصر بشير قائلًا: "مفهوم طبعًا أن الكل عايز يستغل حالة خمول الأهلي ويخلص عليه، حتى وإن كان كلامك صح بوجود نواقص في الفرقة في أماكن معينة بغض النظر عن كم اللاعبين الموجودين، لكن ده مش محتاج الأمم المتحدة ولا رابطة الأندية الموضوع عادي جدًا وهيتحل، وهتشوف الحل بنفسك في نهاية الموسم بس للأسف وقتها مش هتقول ده شغل ناس لا هتقول ده شغل الأمم المتحدة وأمريكا والناتو وطوب الأرض".

وقال البلوحر محمد سامي: "سهلة استنى آخر الموسم...".



أما البلوجر عبد الله محمود فرد قائلًا: "سيبك من حالتنا الفنية وركز في مشاكلك الفيفا شوية وهيمنعكم من النشاط الكروي وده مركز مع الأهلي".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعادل مع نظيره فريق إنبي، وانتهت المباراة بين الأهلي وإنبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم، أمس الأحد، بين الناديين على ملعب استاد المقاولون العرب.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، ليحجز المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري المصري، في المقابل وصل فريق إنبي للنقطة الـ 9، ليصبح في المركز الـ7 في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.



