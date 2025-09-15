الإثنين 15 سبتمبر 2025
رياضة

أرينا سابالينكا تغرد في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

أرينا سابالينكا
أرينا سابالينكا

تصنيف التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغيرات في المراكز العشرة الأولى. 

وكانت القفزة الأكبر من نصيب الأمريكية إيفا يوفيتش، والتي تقدمت 37 مركزًا دفعة واحدة، لتتواجد في المرتبة 36، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة جوادالاخارا.

بينما كان التراجع الأكبر من نصيب البريطانية سوناي كارتال، والتي تراجعت 29 مركزًا لتتواجد في التصنيف 82 عالميًا.



وارتقت الكولومبية إيميليانا أرانجو 33 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 53 عالميًا، بعد وصولها إلى نهائي بطولة جوادالاخارا.

 

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 11225 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 7933 نقطة

3- كوكو جوف: 7874 نقطة

4- أماندا أنيسيموفا: 5159 نقطة

5- ميرا أندريفا: 4793 نقطة

6- ماديسون كيز: 4579 نقطة

7- جيسيكا بيجولا: 4383 نقطة

8- جاسمين باوليني: 4006 نقاط

9- كينوين جينج: 4003 نقاط

10- إيلينا ريباكينا: 3833 نقطة

ارينا سابالينكا التنس تصنيف التنس البيلاروسية ارينا سابالينكا إيفا يوفيتش سوناي كارتال إيجا شفيونتيك

