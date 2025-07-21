الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرينا سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

أرينا سابالينكا
أرينا سابالينكا

تصنيف التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

وكانت القفزة الأكبر هذا الأسبوع، من نصيب الرومانية إرينا كاميليا بيجو التي تقدمت 28 مركزًا لتتواجد في التصنيف 82 مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة ياش.

وتقدمت الفرنسية لويس بواسون 19 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 44 عالميًا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة هامبورج.

 

أما التراجع الأكبر هذا الأسبوع، فكان من نصيب الفلبينية ألكسندرا إيالا، التي تراجعت 13 مركزًا لتتواجد في التصنيف 69 عالميًا.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

 

1- أرينا سابالينكا: 12420 نقطة

2- كوكو جوف: 7669 نقطة

3- إيجا شفيونتيك: 6813 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 6423 نقطة

5- ميرا أندريفا: 5163 نقطة

6- كينوين جينج: 4553 نقطة

7- أماندا أنيسيموفا: 4470 نقطة

8- ماديسون كيز: 4374 نقطة

9- جاسمين باوليني: 3576 نقطة

10- باولا بادوسا: 3454 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصنيف التنس التنس ارينا سابالينكا البيلاروسية ارينا سابالينكا ألكسندرا إيالا إرينا كاميليا إيجا شفيونتيك

مواد متعلقة

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس بعد التتويج ببطولة ويمبلدون

إيغا شفيونتيك تكتب تاريخا جديدا في ملاعب التنس العالمية

موقف ميار شريف وأنس جابر، شفيونتيك تقفز 4 مراكز في تصنيف التنس

استمرار تراجع شفيونتيك، المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبات التنس

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

الأهلي يواجه الملعب التونسي في أول ودياته بالمعسكر الخارجي

الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..اليوم

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والمكرونة وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

تنسيق الجامعات 2025، إقبال كثيف على اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية