أرينا سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

تصنيف التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

وكانت القفزة الأكبر هذا الأسبوع، من نصيب الرومانية إرينا كاميليا بيجو التي تقدمت 28 مركزًا لتتواجد في التصنيف 82 مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة ياش.

وتقدمت الفرنسية لويس بواسون 19 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 44 عالميًا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة هامبورج.

أما التراجع الأكبر هذا الأسبوع، فكان من نصيب الفلبينية ألكسندرا إيالا، التي تراجعت 13 مركزًا لتتواجد في التصنيف 69 عالميًا.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 12420 نقطة

2- كوكو جوف: 7669 نقطة

3- إيجا شفيونتيك: 6813 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 6423 نقطة

5- ميرا أندريفا: 5163 نقطة

6- كينوين جينج: 4553 نقطة

7- أماندا أنيسيموفا: 4470 نقطة

8- ماديسون كيز: 4374 نقطة

9- جاسمين باوليني: 3576 نقطة

10- باولا بادوسا: 3454 نقطة

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