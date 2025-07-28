أرينا سابالينكا تواصل صدارة تصنيف لاعبات التنس

التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز الـ10 الأولى.

وقفزت الكندية ليلى فيرنانديز 12 مركزًا لتتواجد في التصنيف 24 عالميًا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة واشنطن فئة 500 نقطة، في الوقت الذي ارتقت فيه وصيفتها الروسية أنا كالينسكايا 17 مركزًا لتتواجد في التصنيف 31 عالميًا.

كما تقدمت البريطانية إيما رادوكانو 13 مركزًا لتتواجد في التصنيف 33 عالميًا بعد وصولها إلى نصف نهائي واشنطن، بينما تقدمت التشيكية ماري بوزكوفا 8 مراكز لتتواجد في التصنيف 39 عالميًا بعد تتويجها بلقب بطولة براج.



المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 12,420 نقطة

2- كوكو جوف: 7,669 نقطة

3- إيجا شفيونتيك: 6,813 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 6,423 نقطة

5- ميرا أندريفا: 4,914 نقطة

6- كينوين جينج: 4,553 نقطة

7- أماندا أنيسيموفا: 4,470 نقطة

8- ماديسون كيز: 4,374 نقطة

9- جاسمين باوليني: 3,576 نقطة

10- باولا بادوسا: 3,454 نقطة

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