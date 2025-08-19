الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ألكاراز يقترب من عرش سينر في صدارة تصنيف لاعبي التنس

ألكاراز
ألكاراز

تصنيف التنس، قلص الإسباني كارلوس ألكاراز الفارق مع المصنف الأول عالميًا الإيطالي يانيك سينر، بعد فوزه بلقب بطولة سينسيناتي للأساتذة أمس الإثنين، إثر انسحاب سينر في المجموعة الأولى من المباراة النهائية بسبب الإعياء.   

وشهد التصنيف العالمي، تغييرًا وحيدًا في المراكز العشرة الأولى، حيث ارتقى الروسي كارين خاشانوف ثلاثة مراكز ليحتل المركز التاسع.

في المقابل، تراجع الدنماركي هولجر رون، مركزين إلى المركز 11، بينما تراجع الروسي أندري روبليف أربعة مراكز إلى المركز 15.


وسجل الفرنسي تيرينس أتماني القفزة الأكبر في التصنيف، حيث تقدم 67 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 69، مستفيدًا من وصوله إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي.

 

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1. يانيك سينر: 11,480 نقطة

2. كارلوس ألكاراز: 9,590 نقطة

3. ألكسندر زفيريف: 6,230 نقطة

4. تايلور فريتز: 5,575 نقطة

5. جاك درابر: 4,440 نقطة

6. بن شيلتون: 4,280 نقطة

7. نوفاك ديوكوفيتش: 4,130 نقطة

8. أليكس دي مينور: 3,545 نقطة

9. كارين خاشانوف: 3,240 نقطة

10. لورينزو موسيتي: 3,205 نقطة

