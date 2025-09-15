حصاد 6 جولات بالدوري، المصري الأقوى هجوما ورقم سلبي لـ كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري، بات المصري البورسعيدي الأقوى هجوما في الدوري الممتاز بعدد 13 هدفا بعد انتهاء الجولة السادسة ويليه الزمالك بعدد 9 أهداف.

وعلى الجانب الآخر يعد المقاولون والاسماعيلي وفاركو الأقل إحرازا للأهداف بواقع هدف لكل فريق بعد انتهاء الجولة السادسة من الدوري.

أما فريق كهرباء الإسماعيلية فهو الأكثر استقبالا للأهداف بواقع 14 هدفا، فيما يعد غزل المحلة الأقوى دفاعا والأقل استقبالا للأهداف بواقع هدف واحد فقط.

وكانت مسابقة الدوري المصري الممتاز، شهدت إحراز 103 هدفا خلال عدد 60 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة من المسابقة.

وكانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، وأخيرا شهدت الجولة السادسة عدد 21 هدفا لتتصدر الأكثر تهديفا مقارنة بالجولات الخمسة السابقة.



عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة السادسة



الجولة الأولى: 15 هدفا

الجولة الثانية: 18 هدفا

الجولة الثالثة: 16 هدفا

الجولة الرابعة: 14 هدفا

الجولة الخامسة: 19 هدفا

الجولة السادسة: 21 هدفا

وجاءت نتائج الجولات الستة من بطولة الدوري المصري كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

الجونة راحة

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

فاركو 0-1 الجيش

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد

سيراميكا 2-0 إنبي

الجونة 0-0 غزل المحلة

وادي دجلة 0-1 بتروجت

المقاولون 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد

الأهلي راحة

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا راحة

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

بيراميدز - راحة

