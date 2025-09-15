الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

آلاف المتظاهرين بإسبانيا يعطلون سباق دراجات بسبب مشاركة فريق إسرائيلي

علم اسبانيا، فيتو
علم اسبانيا، فيتو

عطّل آلاف المتظاهرين في إسبانيا، سباق الدراجات وإجبار المنظمين على وقفه بسبب مشاركة فريق إسرائيلي. 

 ومن جانبه قال وزير التحول الرقمي الإسباني: "أشعر بالأسف لما حدث في السباق، ولكني أشعر بأسف أكبر لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يُقتلون". 

وتجمع متظاهرون في محطات قطار عدة بهولندا، احتجاجًا على تواصل حرب "الابادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووجهوا دعوات لإنهاء المجاعة في غزة.

احتجاجات لرفض تواصل حرب "الإبادة الجماعية" علي غزة

وقبل وقت سابق  شهدت العاصمتان الألمانية برلين، والنمساوية فيينا، تظاهرات دعما لقطاع غزة، ورفضا لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على أهالي القطاع المحاصر. 

حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة 

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لـ فلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، وطالبوا بإنهاء أزمة الجوع في غزة.ورفعت لافتات كتب عليها: "إسرائيل تجوع غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"افتحوا البوابات".

وتدخل نحو 120 شرطيا خلال التظاهرة التي شارك فيها ما يقرب من 300 شخص. وشوهد عدد من الضباط وهم يلكمون ويركلون بعض المتظاهرين.

أما في النمسا، فقد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجاعة فى غزة اسبانيا حرب الإبادة الجماعية على غزة فلسطين

مواد متعلقة

إعلام عبري: رئيس الأركان حذر من الخطة العسكرية المعتمدة بشأن مدينة غزة

خافيير بارديم من حفل إيمي: لن أعمل مع شركة سينمائية تدعم الإبادة الجماعية في غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة الدوحة تأكيد على تضامن مصر الكامل مع قطر

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads