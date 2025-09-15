حصاد 6 جولات بالدوري، فريق وحيد لم يعرف الخسارة
الدوري المصري، يعد فريق غزل المحلة الفريق الوحيد في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري بعدما حافظ على سجله خاليا من الخسارة خلال ست جولات.
وتعادل غزل المحلة في 5 مباريات وحقق الفوز في مباراة واحدة دون تلقي أي خسارة في مشواره بالدوري المصري هذا الموسم.
وكانت الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي اختتمت مساء الأحد، شهدت سقوط 4 فرق لأول مرة في فخ الخسارة.
وتعرض المصري البورسعيدي للخسارة الأولى في الدوري المصري الممتاز خلال مباريات الجولة السادسة بعد الهزيمة أمام الزمالك 3-0، كما تعرض بتروجت للخسارة الأولى هو الآخر بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنفس النتيجة.
كما تعرض الجونة للخسارة الأولى بالجولة السادسة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1، وتلقى سموحة الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا 1-0.
وجاءت نتائج الجولات الستة من بطولة الدوري المصري كالتالي..
نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري
وادي دجلة 0-0 بيراميدز
سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك
المصري 3-1 الاتحاد
المقاولون 0-2 زد
سموحة 1-1 الجيش
الإسماعيلي 0-0 بتروجيت
مودرن سبورت 2-2 الأهلي
كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة
فاركو 0-0 إنبي
البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة
حرس الحدود راحة
نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري
زد 0-0 سيراميكا كليوباترا
الاتحاد 1-2 مودرن سبورت
بيراميدز 1-0 الإسماعيلي
الجيش 0-3 المصري
بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية
الأهلي 4-1 فاركو
حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي
إنبي 1-0 وادي دجلة
غزل المحلة 0-0 سموحة
الزمالك 0-0 المقاولون العرب
الجونة راحة
نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري
البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية
فاركو 0-1 الجيش
المصري 2-2 بيراميدز
الإسماعيلي 0-1 الاتحاد
سيراميكا 2-0 إنبي
الجونة 0-0 غزل المحلة
وادي دجلة 0-1 بتروجت
المقاولون 0-0 حرس الحدود
مودرن سبورت 1-2 الزمالك
سموحة 1-1 زد
الأهلي راحة
نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري
الاتحاد 0-0 البنك الأهلي
إنبي 0-0 الجونة
طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي
غزل المحلة 0-0 الأهلي
زد 1-2 وادي دجلة
بتروجت 1-0 المقاولون
بيراميدز 1-2 مودرن سبورت
كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة
الزمالك 1-0 فاركو
حرس الحدود 1-1 المصري
سيراميكا كليوباترا راحة
نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري
المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا
الاتحاد 0-3 إنبي
البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش
الجونة 1-1 زد
الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة
الأهلي 0-2 بيراميدز
المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية
مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود
سموحة 0-0 بتروجيت
وادي دجلة 2-1 الزمالك
فاركو - راحة
نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري
بتروجيت 0-3 البنك الأهلي
زد 1-0 الإسماعيلي
فاركو 0-0 الاتحاد السكندري
غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب
حرس الحدود 2-1 الجونة
سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة
الزمالك 3-0 المصري
طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت
كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة
إنبي 1-1 الأهلي
بيراميدز - راحة
