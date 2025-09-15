الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الإثنين ويسود طقس  حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 15-9 - 2025


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   24  ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  23 و درجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة  36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة  39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 37  , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  38 , المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية الأرصاد تعلن حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الاثنين

مواد متعلقة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج بـ3 شواطىء

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية: فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على هذه المناطق غدا الإثنين

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية

طن اليوريا العادي يتراجع 3241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها البطاطس والبصل في سوق العبور

نجم الأهلي السابق: مشاكل "أوضة اللبس" وراء النتائج السلبية للقلعة الحمراء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوم، الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة مصر

ارتفاع جديد للزبدية، أسعار المانجو اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الرابط الرسمي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads