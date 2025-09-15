الإثنين 15 سبتمبر 2025
استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 15-9 - 2025

الأرصاد تعلن طقس آخر أيام الصيف، ارتفاع في درجات الحرارة، و4 ظواهر جوية تمهد الأجواء لفصل الخريف

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2 إلى 4 درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43
 
وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

