عادل عبد الرحمن يوجه رسالة مباشرة إلى لاعبي الأهلي

وجه عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، رسالة مباشرة إلى لاعبي الفريق بعد التعادل الأخير، مؤكدًا الدور الكبير للجماهير في صناعة تاريخ النادي ونجومية اللاعبين.

تصريحات عادل عبد الرحمن

وقال عبد الرحمن في تصريحاته: "بقول للعيبة الأهلي، الجمهور ممكن يأسى عليك لكن أنت ما ينفعش تأسى عليه. الجمهور زي ما بينتقدك بيشجعك، وهو اللي عملك ووقف جنبك كتير. جمهوركم رقم واحد، وهو السند الحقيقي بعد ربنا. الجمهور دا مش بياخد منك حاجة، لكن إنت كلاعب بتاخد كل حاجة. الجمهور بيدفع من جيبه وبيروح يشجعك".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "لو أنت عامل لي نفسك مارادونا في الملعب وما عندكش روح للفرقة، مش هتدخل جوة منظومة النادي الأهلي، وهتتنسوا في تاريخ الأهلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.